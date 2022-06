«Pont vers le chinois»: le Gabon organise un concours du meilleur étudiant en mandarin

Cette année, la Chine organise la 21e édition du concours baptisé « pont vers le chinois ». Le concours, auquel participe pour la première fois le Gabon, regroupe les étudiants du monde entier qui apprennent à parler le mandarin. Vendredi 17 juin, les étudiants de l'institut Confucius de Libreville ont rivalisé de talent pour arracher l'unique place réservée au pays.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Libreville, Yves Laurent Goma

Un à un, les quinze candidats en lice sont passés devant le jury. Claude vient de faire une prestation très applaudie par ses camarades. Dans un fluide mandarin, il décroche quelques mots : « Bonjour, je m’appelle Claude ». Et d’ajouter : « Étudier le mandarin, ce n’est pas difficile ».

Au final, c'est Sabasse Adjato qui a remporté le premier prix. « Je suis très content d’avoir obtenu ce prix, parce que pour moi c’est une occasion qui n’a pas de nom », raconte-t-il. Malgré la concurrence, tous les compétiteurs sont fair-play. Leur motivation, ce n’est pas la course. Ce qui les passionne, c'est l'apprentissage du mandarin, une langue du futur, selon eux.

« Avec mes parents, on a souvent le débat à la maison, ils disent que je suis une pro-communiste, mais je suis consciente des enjeux. D’ici deux ans, la Chine dominera le monde. Il me reste un an ici mais j’aimerais faire un master de Chinois à l’étranger », rêve Claude.

L'institut Confucius a ouvert ses portes en 2018. Aujourd’hui, 1 000 Gabonais y apprennent le mandarin. Jérémie Obi est l'un des premiers étudiants de l'institut et « encourage les autres à apprendre le mandarin ». « Vu la position de la Chine aujourd’hui à travers le monde, c’est une langue stratégique », estime-t-il.

Encore embryonnaire il y a 4 ans, l'enseignement du mandarin au Gabon connaît aujourd'hui une progression fulgurante.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne