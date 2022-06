Tensions entre la RDC et le Rwanda: les appels à la désescalade se multiplient

Il y a de plus en plus de tensions entre trois pays de cette communauté de l’Afrique de l’Est - le Rwanda, l’Ouganda et le Congo - Et je pense que ces tensions-là inquiètent la communauté en général. C’est une des raisons pour laquelle elle veut, et Kenyatta en particulier, s’investir. En dehors de celà, il y a certainement des intérêts politiques aussi. Uhuru a des élections à venir, ça fait partie de son intérêt de se promouvoir et de laisser ça derrière lui quand il quitte le pouvoir. Au-delà de cela, le Kenya est de plus en plus en train de se projeter en RDC, politiquement et surtout économiquement : il y a des investisseurs kényans qui sont prêts à aller en RDC, c’est un endroit très intéressant économiquement pour eux. L'Ouganda, évidemment, veut aussi éviter une escalade des tensions avec son voisin, le Rwanda. Donc de part et d'autre, il y a des intérêts à créer un nouveau processus politique qui pourrait décanter la situation en RDC.