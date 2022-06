Madagascar: l'exposition «Maina» témoigne de la sécheresse qui frappe le Grand Sud

À Madagascar, une exposition veut sensibiliser les populations à la sécheresse qui frappe les populations du Grand Sud de l'île. Les photographes malgaches TangalaMamy et Henitsoa Rafalia présentent « Maina », (« sec », en français) à l'Institut français de Madagascar, dans le centre de la capitale Antananarivo, jusqu'au 2 juillet. Une exposition qui confronte le public à l'urgence climatique qui touche les habitants du Grand Sud.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laetitia Bezain

Des champs devenus des terres arides et craquelées, des habitants qui creusent les lits de rivières asséchées, la recherche sans relâche d'eau, ou des regards parfois éteints et des lueurs d'espoir : les 36 photos en couleur de l’exposition projettent le spectateur dans la réalité de ces populations bouleversées par une sécheresse persistante, raconte le photographe TangalaMamy :

« L'impact du changement climatique, c'est ce que l'on voit dans les photos mais nous avons surtout voulu montrer la difficulté au quotidien, tout ce que subissent ces gens-là quand il ne pleut pas pendant longtemps. Dans un des villages où je suis allé, les habitants ont creusé pendant quatre mois jusqu'à 12 mètres de diamètre dans l'espoir d'avoir un stock d'eau. Dans la série, on voit un monsieur avec le regard éteint, parce qu'il y a quelques années encore, il avait un cheptel d'une cinquantaine de bêtes. Mais avec la sécheresse, il les a tous vendus au fur et à mesure. »

Des scènes de vie saisies dans les districts d'Ampanihy et d'Ambovombe, territoires coupés du reste du pays à cause du mauvais état des routes. Henitsoa Rafalia et TangalaMamy espèrent éveiller les consciences :

« Là-bas, il n'y a pas d'eau pendant neuf mois, voire un an et demi, donc l'idée de créer un déclic chez les gens qui sont un peu dans leur confort et pourquoi pas, pour les gouvernants, dire qu'il y a encore possibilité d'inverser la tendance en faisant vraiment ce qu'ils ont promis quand on est allés voter pour eux. Que les gens puissent pratiquer une vraie agriculture, parce qu'il y a des très bons sols dans le Sud, mais il manque l'élément principal, l'eau », poursuit TangalaMamy.

Près d'un million et demi d'habitants de l'extrême sud de l'île se trouvent en situation d'insécurité alimentaire.

