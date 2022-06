Migrants, RDC: le Rwanda au centre de plusieurs polémiques avant le sommet du Commonwealth

Vue de Kigali (image d'illustration) RFI/Laure Broulard

Texte par : RFI

Le Rwanda accueille cette semaine la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, avec notamment le forum des femmes s’ouvrant lundi 20 juin, tandis qu’une trentaine de représentants de pays doivent se rencontrer jeudi 23 et vendredi 24 juin, dont les Premiers ministres britannique Boris Johnson et canadien Justin Trudeau. Un des plus grands évènements jamais accueillis par le Rwanda intervient toutefois dans un contexte très polémique, Kigali étant impliqué dans l’affaire des migrants britanniques ainsi que d’une crise avec la RDC.