Patrice Lumumba: 61 ans après sa mort, la Belgique restitue sa dépouille à la famille

Le Premier ministre congolais Patrice Lumumba salue la foule à sa sortie du Palais de la Culture de Léopoldville le 27 août 1960. AP

Texte par : Paulina Zidi Suivre 2 mn

Le 17 janvier 1961, le Premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba était assassiné dans le Katanga avec deux compagnons de lutte Joseph Okito et Maurice Mpolo. Seule une dent a été retrouvée en Belgique des années plus tard. Et c’est cette « relique » qui va être remise à sa famille lors d’une cérémonie au palais d’Edgemont à Bruxelles, ce lundi 20 juin 2022.