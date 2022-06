Éthiopie: la vidéo d'un massacre d'Oromos choque l'opinion

Depuis samedi 18 juin, une vidéo montrant des soldats de l’armée nationale et des miliciens amharas tirer sur des jeunes hommes de la communauté oromo choque sur les réseaux sociaux éthiopiens. En tout, le carnage, enregistré par un téléphone portable, fait une trentaine de victimes, exécutées sur le bord d’une route.

Publicité Lire la suite

Les faits datent de décembre, lors de l’offensive gouvernementale, mais n’ont été dévoilés que maintenant. « D’après l’enquête de la Commission éthiopienne des droits de l’homme, la vidéo fait référence à un incident qui a eu lieu pendant la première semaine du mois de décembre en 2021. Cet incident aurait eu lieu dans la zone administrative d’Oromia, en région Wello », explique Tarikua Getachew directrice de la section légale de Commission éthiopienne des droits humains (EHRC), au micro de notre correspondant en Éthiopie, Noé Hochet-Bodin.

« La vidéo montre le meurtre extrajudiciaire par les forces du gouvernement d’une trentaine de personnes que les forces du gouvernement disent être des membres de l’Armée de libération oromo. La commission, donc, réitère les recommandations et l’appel à une enquête plus approfondie sur cet incident, mais aussi des autres violations des droits de l’homme et du droit humanitaire », déclare Tarikua Getachew.

En visite dans le pays en février, la vice-secrétaire générale de l’ONU, Amina Mohammed, avait souligné le manque d’enquêtes et de poursuites judiciaires en Éthiopie dans le cadre de la guerre du Tigré.

Sur les réseaux sociaux, les vidéos d'exactions s'accumulent

La semaine dernière, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrant des exactions commises par les forces de sécurité après une attaque rebelle avait déjà provoqué l'indignation. Un homme, les mains liées dans le dos, peut y être vu, avant d'être abattu par plusieurs soldats dans la rue et achevé à la kalachnikov une fois qu'il est à terre. Un assassinat en représailles à une opération conjointe, mardi 14 juin, de l'Armée de libération oromo (OLA), classée « organisation terroriste » par le gouvernement éthiopien depuis mai 2021, et du Front de libération de Gambella, un État de l'ouest du pays, frontalier du Soudan du Sud et de l'Oromia.

Le site d'information éthiopien Addis Standard cite un proche de la victime, affirmant que onze exécutions similaires ont eu lieu dans la ville dans les jours suivants l'attaque de mardi. L'homme montré dans la vidéo serait un Oromo « qui a vécu dans la ville toute sa vie », dit la source, ajoutant qu'au cours de ratissages les forces de sécurité s'en sont prises à ceux qui parlent l'Afaan Oromo ou « portent les cheveux tressés ».

► À lire aussi : Éthiopie : la Commission des droits de l'homme pointe des exactions de la police de l'Oromia

Dans un communiqué, l'EHRC dit avoir « été informée (...) que des habitants (de Gambella) étaient victimes de diverses violations des droits humains de la part des forces régionales de sécurité, dont des exécutions sommaires ». « Via des récits de témoins et des preuves vidéo qu'elle a reçus, l'EHRC comprend que des individus suspectés d'avoir pris part à l'attaque (rebelle) ou d'en être complices ont été tués, notamment via des meurtres maison par maison », poursuit la Commission. Elle avait alors appelé « les forces de sécurité à ne pas user d'une force disproportionnée susceptible de causer la mort et à enquêter sur les faits illégaux commis par (elles-mêmes) et les porter devant la justice ».

Un porte-parole de l'OLA, Odaa Tarbii, affirme de son côté que onze civils ont été tués à Gambella depuis l'attaque et accuse les forces de sécurité de s'être « lancées dans une équipée meurtrière ciblant quiconque est suspecté d'être Oromo ».

► À lire aussi : Éthiopie : un homme ligoté abattu par des soldats des forces de sécurité

(et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne