Centrafrique: le groupe de spécialistes internationaux du bitcoin présente son rapport

Le groupe de spécialistes internationaux du bitcoin, qui s'est rendu fin mai en Centrafrique, a envoyé une note d'analyse au président centrafricain Faustin-Archange Touadéra. Les experts évoquent les importants chantiers à mener pour rendre applicable la loi sur les cryptomonnaies votée fin avril.

Publicité Lire la suite

Parmi les éléments favorables, selon ce rapport : le cadre légal, le recours régulier au paiement mobile et la faible bancarisation de la population, de l'ordre de 5%. Pour les spécialistes, ce contexte offre un bon terreau pour utiliser une monnaie virtuelle.

Mais plusieurs éléments défavorables sont à noter : le manque d'accès à l'électricité, à internet et la question de l'éducation au sujet bitcoin. Les auteurs du rapport proposent de mettre en place une « ambassade » ou une « maison du bitcoin », chargée de dispenser des formations. Ils insistent sur des programmes de sensibilisation dans les administrations, les entreprises, ou encore les universités.

Autre frein selon eux : la nécessité de présenter une pièce d'identité pour obtenir une carte SIM limite les souscriptions individuelles, donc l'accès au paiement mobile, et, à terme, aux cryptomonnaies. Ces spécialistes insistent sur le fait qu'ils ne sont « pas impliqués » dans le projet Sango porté par le président Touadéra. « Nous n'avons pas suffisamment de détails et son issue n'est pas prise en compte dans notre analyse » précisent-ils.

► À relire : La Centrafrique adopte une loi sur les cryptomonnaies

Une loi sur les cryptomonnaies qui inquiète

Opposants et organisations de la société civile continuent de dénoncer « la précipitation » et « l'opacité » d'une loi « radicalement contraire à la souveraineté » du pays, selon la plateforme G-16, le Groupe d'action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016.

Samedi, le bitcoin est tombé sous la barre des 20 000 dollars, son plus bas niveau depuis 18 mois, poursuivant sa baisse en raison de la nervosité des investisseurs face aux problèmes croissants du secteur des monnaies digitales et d'une baisse persistante de l'appétit pour les actifs les plus risqués. La plus importante et la plus connue des cryptomonnaies continue de baisser en valeur et a maintenant perdu environ 61% de sa valeur par rapport à son taux de change de 48 234 dollars le 28 mars.

► Réécoutez Aujourd'hui l'économie : La débâcle du bitcoin va-t-elle compromettre les projets de la Centrafrique et du Salvador?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne