Le PAM doit rationner l’aide aux réfugiés en Afrique faute de financements

Le Programme alimentaire mondial a dû réduire jusqu'à 50% des rations des trois quarts des réfugiés soutenus par l'agence onusienne en Afrique de l'Est, ceux se trouvant en Éthiopie, au Kenya, au Soudan du Sud et en Ouganda étant les plus touchés. Ici, une femme dans le camp de déplacés à Guyah, en Éthiopie le 17 mai 2022.

© Michele Spatari, AFP