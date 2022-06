Libye: MSF appelle à accélérer l’évacuation des exilés les plus fragiles

On demande aux pays qui peuvent constituer des pays d’accueil, notamment en Europe et en Amérique du Nord, de trouver des moyens de sortir les plus vulnérables de Libye (ce sont des migrants systématiquement victimes de tortures, qui viennent en particulier d’Afrique subsaharienne) par des voies qui soient plus efficaces et plus rapides. Elles existent déjà pour un petit nombre de cas, en-dehors des réinstallations qui sont gérées par le HCR, en-dehors des retours dans leur pays d’origine qui sont organisés par l’OIM, il y a des cas de réunification familiale, des visas humanitaires pour des cas médicaux particulièrement graves, et il y aussi, qui se développe de plus en plus, ce qu’on appelle le parrainage privé qui permet à des citoyens, mais aussi des ONG, de se proposer comme un acteur de réception de migrants dans un pays d’accueil. L’idée, c’est aussi que des corridors humanitaires plus larges, il en existe déjà un vers l’Italie, permettent pour nous de nous présenter comme un acteur d’identification en Libye parce que petit à petit, on a appris à identifier les cas dont la vie était menacée. Mais ce qui manque, pour l’instant, ce sont des mécanismes pour que ces cas soient pris en compte, et pris en compte suffisamment rapidement.