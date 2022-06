RDC: violences contre des rwandophones dans la province du Maniema

Des habitants de Goma (RDC) devant le passage du corps d'un soldat congolais mort à la frontière avec le Rwanda (illustration). AFP - GUERCHOM NDEBO

Les dirigeants de la Communauté d'Afrique de l'Est doivent se réunir ce lundi 20 juin à Nairobi au Kenya, pour évoquer la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les tensions sont fortes entre la RDC et le Rwanda, avec la résurgence du M23. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le groupe rebelle, ce que Kigali dément. En RDC, ces tensions entraînent aussi, parfois, des discours d'incitation à la haine contre des communautés rwandophones.