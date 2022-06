Sénégal: l'opposition appelle à poursuivre la mobilisation, la majorité condamne

L'opposant sénégalais Ousmane Sonko à Dakar devant son domicile, le 17 juin 2022. © SEYLLOU/AFP

Au Sénégal, trois responsables de Yewwi Askan Wi ont été placés sous mandat de dépôt ce lundi 20 juin, selon des avocats et membres de la coalition d’opposition : les députés Déthié Fall et Mame Diarra Fam, ainsi qu’Ahmed Aïdara, maire de Guédiawaye. Ils avaient été arrêtés vendredi, notamment pour « appel et participation à une manifestation interdite ».