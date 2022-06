Ukraine: le président Zelensky a-t-il réussi à convaincre l'Union africaine?

Volodymyr Zelensky s’est exprimé lundi 20 juin par visioconférence et à huis-clos devant le bureau élargi de l’UA qui comprend le président de l’UA, le président de la commission de l’UA et des ambassadeurs accrédités. Ce discours du président Ukrainien intervient après la visite du président Macky Sall en Russie le 3 juin pour demander une reprise des exportations des céréales russes et ukrainiennes, dont certains pays africains sont dépendants.