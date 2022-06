Burkina: création de «zones d'intérêt militaire» où «toute présence humaine est interdite»

Le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, est entouré de soldats, alors qu'il arrive pour motiver ses troupes, après que des hommes armés ont tué des civils et des militaires au cours du week-end à Seytenga, à l'aéroport de Dori, Burkina Faso le 15 juin 2022. via REUTERS - BURKINA FASO'S PRESIDENTIAL PRES

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un conseil supérieur de la défense nationale s’est tenu à Ouagadougou ce lundi 20 juin sous la présidence du lieutenant-colonel Paul Henri Damiba, le chef de l’État. À l’issue de la rencontre, plusieurs décisions ont été annoncées dans le cadre de lutte contre l’extrémisme violent, notamment la création de deux zones d’intérêt militaire où toute « présence humaine est interdite », dans le nord du pays où des opérations d'envergure seront conduites, et des menaces de sanctions contre les forces de défense et sécurité et volontaires coupables d’exactions contre les populations civiles.