Le cercueil de Patrice Lumumba défile dans les rues de Bruxelles

♦ Le dernier voyage du héros national

C’est avec les honneurs militaires et dans un avion à son effigie que la dent du premier Premier ministre congolais va rentrer en RDC. Un avion venu il y a quelques jours de Kinshasa avec la délégation ministérielle, composé du chef du gouvernement, et de plusieurs ministres, dont celui des Affaires étrangères, de la Santé ou encore de la Communication. L’avion a surtout transporté le cercueil de Patrice Lumumba. Un cercueil fabriqué au Congo, à l’école des beaux-arts de Kinshasa. Assez majestueux, il est en bois massif, sombre et orné de motifs traditionnels et sa face avant avec les deux grandes spatules rappelle le tambour messager. C’est dans ce cercueil que depuis lundi matin repose désormais la dent remise à la famille par la justice belge. Une dent conservée dans un écrin bleu vif qui a lui-même été déposé lors d’une cérémonie intime dans le cercueil. Le vol affrété par le gouvernement congolais s'envole de l’aéroport militaire de Melsbroek au nord de Bruxelles. Dans l'avion, en plus de la délégation ministérielle, il y a aussi la famille, des compagnons de lutte. La délégation doit se poser au petit matin à Kinshasa pour une courte escale avant le Sankuru.