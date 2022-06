RDC: le président de la société civile du Maniema appelle au calme après les violences

Un soldat des forces armées de RDC dans un village près de Béni (Nord-Kivu), le 18 février 2020 (illustration). AFP - ALEXIS HUGUET

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les tensions entre la RDC et le Rwanda, accusé d'épauler le Rwanda, entraînent, parfois, des discours d'incitation à la haine contre des communautés rwandophones. La province du Maniema, frontalière des deux Kivus, le Nord et le Sud, est la plus touchée par ces violences.