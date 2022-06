Restitution de la dépouille de Patrice Lumumba: un «moment d’émotion et d’espoir» pour sa fille

C’était un moment historique, ce lundi 20 juin 2022, la justice belge a remis à la famille de Patrice Lumumba une relique. Une dent qu’un officier belge avait pris sur le corps de l’ancien Premier ministre peu après son assassinat il y a plus de 61 ans. Après cette restitution, la dépouille du héros national a été conduite à l’ambassade de RDC à Bruxelles, signant là son retour en terre congolaise.

De nos envoyés spéciaux à Bruxelles,

« Je suis très ému, je ne pensais pas que ce jour pouvait arriver », Jules Lumumba a les yeux brillant quand il parle de son parent. Le vieil homme regarde avec émotion le grand cercueil qui trône désormais au milieu de l’ambassade congolaise, entouré de fleurs blanches. À ses côtés, des Congolais de Belgique sont venus se recueillir près de la dépouille du héros national et signer les registres de condoléances.

Dans la salle, on retrouve aussi bien des anonymes que des ambassadeurs, comme celui du Gabon. Chacun vient quand il veut. « C’est notre tradition, explique un des organisateurs, chacun vient rendre hommage sans s’annoncer, la maison est ouverte tout simplement. »

Devant l'ambassade congolaise à Bruxelles, des anonymes et des personnalités affluent pour saluer la mémoire de Patrice Lumumba, le 20 juin 2022. © RFI/Paulina Zidi

« Moment d’émotion et de gravité »

Dernière étape d’une journée riche en émotion commencée quelques heures plus tôt lors d’une cérémonie familiale en petit comité au palais d’Egmont, au cœur de la capitale belge. La dent, seul vestige restant du corps du premier Premier ministre du Congo, a été rendu à sa famille. La fin d’une attente de plus de 61 ans pour ses trois enfants : Juliana, Roland et François.

« Ce moment d’émotion et de gravité doit ouvrir un moment d’espoir, estime Juliana Lumumba, il doit, apaiser les mémoires blessées, et combler le fossé mémoriel qui existe » entre la Belgique et la RDC.

La cérémonie privée a été suivie des discours des officiels, et notamment ceux des deux chefs de gouvernement. Le Belge Alexander de Croo a réitéré les excuses de son pays alors que le Congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, a annoncé l’organisation du « deuil national qui n’a jamais pu avoir lieu ».

Un deuil qui doit maintenant emmener la dépouille de Patrice Lumumba à travers tout le pays pour une dizaine de jours de commémoration.

♦ Les discours des officiels belges lors de la cérémonie Il est un peu plus de 10h ce matin lorsque Frédéric Van Leeuw, le procureur fédéral belge, remet à la famille de Patrice Lumumba l’écrin bleu vif qui contient la dent du héros de l’indépendance congolaise : « C'est vraiment un honneur pour moi de participer à cet événement de pouvoir remettre ce qu'il reste de votre père qui a symbolisé beaucoup de choses pour beaucoup de gens dans le monde. » Une vingtaine de personnes assistent à ce moment très solennel. L’écrin est ensuite placé dans un cercueil. Avant que la cérémonie officielle ne commence en présence des premiers ministres congolais et belge. Alexander De Croo emploie alors des mots forts. Il juge cette restitution beaucoup trop tardive puis renouvèle les excuses du gouvernement belge : « Je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin aux jours du premier Premier ministre du pays. » Le premier ministre belge pointe à nouveau la responsabilité morale de la Belgique dans cet assassinat, sans aller plus loin comme l’auraient souhaité certains. Un discours malgré cela visiblement bien accueilli par la famille de Patrice Lumumba.

LIVE Toespraak tijdens de ceremonie voor Patrice Emery Lumumba - Discours prononcé lors de la cérémonie pour Patrice Emery Lumumba https://t.co/angywe8I5G — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) June 20, 2022

