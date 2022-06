Au Sénégal, la fin du partenariat entre la Soboa et Coca-Cola

Des boissons produites par la Société des Brasseries de l’Ouest Africain (Soboa) au Sénégal dont le Coca Cola. © Wikimedia Commons CC BY SA 4.0 PIerre.Lescanne

Au Sénégal, la collaboration entre la Société des Brasseries de l’Ouest Africain (Soboa) et Coca Cola, c’est terminé. À partir du 1er juillet, la filiale sénégalaise de Castel n’embouteillera plus les sodas du géant américain. La suite logique du divorce annoncé entre Coca Cola et Castel dans la plupart des pays africains où le groupe français est implanté.