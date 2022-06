L'anglophone Mbah Éric Mbah élu nouveau bâtonnier du barreau du Cameroun

Mbah Éric Mbah, 52 ans, a été élu lundi 21 juin, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun. AP - Jean-Francois Badias

Mbah Eric Mbah a été élu pour un mandat de deux ans face à trois adversaires, lors d'une assemblée générale tendue et porté par plus de 1 200 voix favorables pour un corps électoral constitué de 3 000 avocats. Il est anglophone, et originaire du Nord-Ouest Cameroun. Un détail qui n'est pas anodin au regard de la crise dans les régions anglophones.