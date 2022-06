RDC: les Kinois dans l'attente de la relique de Lumumba

Mausolée Patrice Lumumba à Kinshasa © AP - Samy Ntumba Shambuyi

En République démocratique du Congo (RDC), la population et les autorités sont en attente de la relique de l’ancien Premier ministre et héros de l’indépendance du pays, Patrice-Emery Lumumba. Soixante et un ans après sa mort, les autorités belges ont restitué une dent qu’un officier belge avait pris sur le corps de l’ancien Premier ministre après son assassinat.