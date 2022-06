Soudan: l'UA dénonce des discussions «malhonnêtes» dans le cadre du dialogue tripartite

Les représentants du mécanisme tripartite qui comprend l’UNITAMS, la mission de l’ONU pour la transition au Soudan, l'Union africaine (UA) et Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), dans la capitale soudanaise Khartoum le 8 juin 2022. AFP - ASHRAF SHAZLY

Rien ne va plus entre diplomates à Khartoum. Mardi 21 juin, l'ambassadeur de l'Union africaine et le gouverneur du Darfour, un allié de la junte au pouvoir depuis le coup d'État du 25 octobre, ont violemment dénoncé les discussions parallèles visant à faire dialoguer les militaires et l'opposition civile, qui continue de refuser tout partage du pouvoir et toute négociation avec les putschistes.