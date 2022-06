Énergie: relance d'un projet de gazoduc transsaharien

Le projet de gazoduc transsaharien (le TSGP), est relancé. Ce projet de gazoduc de 4 000 kilomètres qui prendrait sa source au Nigeria, traverserait le Niger, pour rejoindre la côte algérienne à des fins d’exportation vers l’Europe. Les ministres nigérien, algérien et nigérian ainsi que leurs équipes se sont réunis à Abuja en début de semaine. Une seconde rencontre après celle qui s’était tenue à Niamey en février 2022. Cette réunion tripartite a permis de confirmer la volonté des trois États de relancer ce projet qui était en berne depuis plusieurs années.

Publicité Lire la suite

Un comité de pilotage a été formé à Abuja et les premières étapes d’une feuille de route ont été fixées. La priorité : mettre à jour l’étude de faisabilité de ce gazoduc réalisée en 2006 et qui avait été revue en 2012. Le mot d’ordre : « Avancer vite et bien ». Une prochaine rencontre tripartite est prévue à Alger à la fin du mois de juillet.

« Une fenêtre s’est ouverte »

Pourquoi relancer aujourd’hui ce projet ? « Une fenêtre s’est ouverte », confie un expert. Le prix du m3 cube de gaz a explosé ; énergie fossile, le gaz est cependant promu dans la transition énergétique. De plus, le contexte politique et sécuritaire pousse les Européens à chercher de nouvelles sources d’approvisionnement.

Dix milliards de dollars

Aujourd’hui, confie le même expert, les investisseurs devraient être plus enclins à s’impliquer dans ce projet dont le coût est estimé à plus de 10 milliards de dollars. Autre point en faveur du gazoduc transsaharien : l’Algérie et le Nigeria ont chacun avancé sur d’autres projets d’infrastructures qui pourraient être mises à profit pour le TSGP.

►À lire aussi : Énergie: le gaz russe se fait rare dans les tuyaux européens

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne