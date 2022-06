Reportage

RDC: les déplacés des affrontements entre le M23 et l’armée dans la précarité totale

Audio 01:25

À Kanyaruchinya, les déplacés de la crise sécuritaire liée aux combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 remplissent leur 2 bidons d'eau journaliers après plusieurs heures de queue. © Coralie Pierret / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans l’est de la République démocratique du Congo, depuis la reprise des combats entre le groupe M23 et l’armée congolaise, des milliers de civils ont fui les affrontements et quitté leur village dans les territoires de Rutshuru et de Niyragongo, près de Goma. Alors que les combats se sont poursuivis dans le groupement de Kisigari lundi 20 et mardi 21, la localité Kanyaruchinya, plus au Sud, est pour le moment préservée et accueille une partie des déplacés de la crise, qui manquent de tout.