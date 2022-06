Affrontements en RDC: le M23 change-t-il de stratégie?

Un soldat des FARDC (Forces armées de la république démocratique du Congo) tient son arme pendant une patrouille de sécurité autour de l'aérodrome de Kiwanja, à côté de Rutshuru, à 70 kilomètres de la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. AFP - GUERCHOM NDEBO

Dans l’est de la RDC, c’est la première fois, depuis la reprise des combats entre les rebelles du M23 et l’armée congolaise, que les affrontements sont aussi meurtriers. Au moins 13 civils dont 4 enfants ont été tués entre le 19 et le 21 juin dans le territoire de Rutshuru selon les Nations unies. En début de semaine, les combats ont touché les groupements de Kisigari et de Jomba, à l’ouest de la cité de Bunagana, sous le contrôle du M23. Est-ce une évolution dans le conflit ?