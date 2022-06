Burkina Faso: l'armée donne 14 jours aux populations pour quitter les zones d'intérêt militaire

L'armée du Burkina Faso va accorder un délai de 14 jours aux populations de deux zones d'intérêt militaires où toute « présence humaine » est interdite, dans le nord et l'est du pays, afin de lutter contre les violences jihadistes meurtrières. Lundi, le Conseil supérieur de défense nationale (CSDN) a décidé de la création de ces sites, l'une dans la province du Soum frontalière avec le Mali (nord) et l'autre qui regroupe des réserves protégées entre Pama et le parc du W (est)