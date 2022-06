Mali: le Jnim donne sa version des massacres de Moura et Diallassagou

Nous appelons nos parents à la retenue, au calme et surtout à éviter la tentation de la vengeance, des répliques, des représailles et de tout ce qui peut détruire davantage le tissu social. Nous nous adressons à toutes les communautés du cercle de Bankass sans distinction, et nous leur demandons de résister à la tentation de la division, de faire l’effort qu’il faut pour dépasser ces évènements malheureux et de continuer à vivre comme d'antan. Il y a dans notre secteur des individus venus d’ailleurs, qui appartiennent aux différentes tendances terroristes, qui occupent ou qui écument les lieux et qui commettent des exactions. Ceci est de nature à opposer les uns et les autres parce que les uns et les autres s’accusent mutuellement. Nous demandons à toutes les communautés, à toutes les personnes, d’être vigilantes et d’éviter de tomber dans le piège.