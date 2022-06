Mort de Lumumba: arrivée de la dépouille à Kisangani, son fief politique

Reportage

À sa descente d'avion à Kisangani, le cercueil de Patrice Emery Lumumba a eu les honneurs réservés à un chef d'État. Après le deuil familial dans son fief d'Onaloua dans le Sankuru, la relique de l'ex-dirigeant congolais va rester dans l'ex-Stanleyville, car c’est dans la grande ville du Nord-Est que Lumumba a travaillé, milité, pris consciences des injustices coloniales des Belges. Là aussi où est né son combat politique.

De notre envoyée spéciale à Kisangani

Un accueil à la hauteur d'un héros du Congo. C’est aux environs de 12h30 que les avions de la délégation se sont posés à Kisangani. Puis, la dépouille de Patrice Lumumba est sortie de l’avion Air Kasaï, accueillie par le président du Sénat, Modeste Bahati. Comme à chaque étape, honneurs militaires et chefs coutumiers étaient présents avec tambours et trompettes. Le président du Sénat a dit quelques mots. Il a souhaité au premier Premier ministre congolais la « bienvenue dans votre province politique ».

Et de politique, il en sera évidemment question ces deux prochains jours lors des commémorations. En effet, Kisangani, c’est le lieu des débuts de Patrice Lumumba. Il a travaillé à la Poste de Kisangani, et c’est sur la place de cette Poste que les cérémonies auront lieu.

De postier à député

À la tribune, François Lumumba, le fils aîné de Patrice Lumumba, a salué et harangué la foule venue rendre un dernier hommage à son père, « le postier le plus célèbre du monde », comme l’a déclaré un des organisateurs. En tous cas, une figure incontournable de la ville qui fut son village professionnel pour son autre fils Roland : « C’est l’occasion pour nous de remplir un devoir familial, un devoir des enfants en tant que Congolais. Son âme n’allait pas se reposer en paix si on ne passait pas ici à Kisangani que l’on peut considérer comme son village professionnel. Votre député fut un jeune qui se battait pour les jeunes donc on va continuer ensemble. »

Kisangani, c’est surtout le lieu de naissance du Mouvement national congolais (MNC) avec son engagement contre le colonialisme et la justice sociale.

« Patrice Emery Lumumba, c’est notre héros », estime Elie qui comme de nombreux jeunes étaient présents ce vendredi pour apercevoir le cercueil de Patrice Lumumba à Kisangani. Parmi eux, il y a Pierre, t-shirt à l’effigie du héros national sur les épaules, qui ne voulait pas manquer ce moment : « Lumumba, il a fait en sorte que nous ayons l’indépendance dans notre pays. Et par rapport à cette histoire, nous venons donc voir une partie de Lumumba qui est restée en Belgique. Quand nous étions encore enfant, on suivait l’histoire et aujourd’hui, on vient vivre en personne cette histoire avec la relique du tout premier Premier ministre congolais. »

Chef du gouvernement il y a 62 ans

Et cette étape de Kisangani est plus que symbolique. C’est dans cette ville, comme le rappelle Michel, qu’est né le militantisme politique de Patrice Lumumba : « Parce que c’est là où il a commencé à faire sa politique. Sa vie a commencé à Kisangani, il a travaillé à Kisangani, et il a commencé à incarner une image de nationaliste à partir de Kisangani. Aujourd’hui, nous sommes fiers et Kisangani est honorée de devoir lui rendre un dernier hommage. »

Hasard du calendrier, la dépouille de Patrice Lumumba est arrivée dans sa province politique, 62 ans jour pour après sa désignation au poste de Premier ministre.

