Togo : la DMK s’insurge contre l’interdiction de son meeting par le gouvernement

Les partisans de l'opposition se rassemblent lors d'une manifestation appelant à la démission immédiate du président Faure Gnassingbé à Lomé, au Togo, en 2017 (Illustration). REUTERS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le gouvernement togolais a une nouvelle fois interdit un meeting de l'opposition, invoquant cette fois des raisons « sécuritaires » contre un rassemblement prévu pour samedi à Lomé, selon un communiqué du ministre de la Sécurité, le général Yark Damehame. La Dynamique Monseigneur Kpodzro (DMK) - qui regroupe sept partis politiques de l'opposition et six organisations de la société civile - a appelé à ce meeting pour dénoncer notamment la vie chère, la mauvaise gouvernance et l'impunité.