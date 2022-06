Burkina Faso: la crise se poursuit au CDP pour prendre la tête du parti

Eddie Komboïgo avait été réélu président du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) en décembre dernier. Ici, Eddie Komboïgo s'adressant à la foule le 3 juillet 2021 à Ouagadougou. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Au Burkina Faso, la crise se poursuit au sein du congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), le parti fondé par l’ex-président Blaise Compaoré. Deux tendances se disputent la direction du parti. Les deux hommes en désaccord veulent la tête du parti depuis le mois de décembre, date du congrès et de son maintien par une décision juridique. Une décision qui avait été en faveur d'Eddie Komboïgo, mais qui pourrait être remise en cause.