Réseaux sociaux: le Sénégalais Khaby Lame, homme le plus suivi au monde sur TikTok

L'influenceur sénégalais installé en Italie Khaby Lame est l'homme le plus suivi au monde sur le réseau social TikTok. Il est ici, au festival de Cannes, le 18 mai 2022. AFP - CHRISTOPHE SIMON

C’est un influenceur discret et drôle, jeune et débrouillard. À 22 ans, le Sénégalais Khaby Lame est devenu la personnalité la plus suivie sur le réseau social TikTok. Avec près de 142,4 millions d'abonnés, ce jeune a dépassé l'Américaine Charli D'Amelio. En moins de deux ans, Khaby Lame a connu une ascension fulgurante.