Sénégal: le chantier du futur hôpital de Tivaouane est lancé

Le centre hospitalier de cette ville à l’est de la capitale dans la région de Thiès sera de niveau 3. Cette même ville religieuse avait été secouée le mois dernier par le décès de onze nourrissons lors de l’incendie des locaux de néonatalogie de l’actuel établissement de santé.

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

Macky Sall a lancé samedi 25 juin à Tivaouane les travaux d’un hôpital de 300 lits et d’équipements « de dernière génération », qui accueillera plus de vingt spécialités médicales et chirurgicales dont la pédiatrie, la gastro-entérologie et la néphrologie. La structure coûtera 46 milliards de francs CFA (près de 71 millions d’euros) et devrait être terminée en décembre 2023.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement dont la nouvelle ministre de la Santé Marie Khémesse Ngom Ndiaye qui avait été nommée suite à l’incendie dramatique qui avait coûté la vie de onze bébés en mai dernier.

Mais le chef de l’État a pourtant bien précisé que la construction de cette structure sanitaire « n’est pas liée » à cet incendie meurtrier. Le projet existait déjà en raison du développement démographique de la ville religieuse, dont l’hôpital de niveau 1 ne pouvait plus satisfaire la demande.

Ce nouvel établissement de santé s’inscrit alors dans la même politique que l’inauguration des hôpitaux régionaux de Kédougou, Kaffrine ou Touba.

Mais depuis plusieurs événements tragiques dont le décès en couche d’Astou Sokhna et de son bébé, le collectif Patients en danger continue de dénoncer des structures hospitalières insuffisantes dans le pays.

