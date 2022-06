Le conflit dans l’Est de la RDC a séparé des centaines d’enfants de leurs familles

Des déplacés récemment arrivés du territoire de Rutshuru (Nord Kivu) attendent pour le déjeuner dans le camp de transit de réfugiés de Nyakabande, à Kisoro dans l'Ouganda, le 7 juin 2022. © badru Katumba / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En République démocratique du Congo, des dizaines de milliers de personnes ont fui leur foyer depuis la fin du mois de mars, dans le territoire de Rutshuru (dans l'Est), pour fuir les combats entre les rebelles du M23 et les forces congolaises. Le comité international de la Croix-Rouge estime à 150 000 le nombre de déplacés internes, auxquels il faut ajouter 25 000 réfugiés en Ouganda. Parmi ces personnes se trouvent des enfants, dont plus de 800 sont séparés de leurs familles.