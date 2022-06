Mali: Bamako met les bouchées doubles pour obtenir la levée des sanctions au sommet d'Accra

Le siège du Mali au siège de la Cédéao à Accra (Ghana), le 16 septembre 2021 (photo d'illustration). © AFP - NIPAH DENNIS

Le sommet des chefs d’État de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (Cédéao) et celui de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) se tiennent dimanche 3 juillet à Accra, la capitale ghanéenne. Les dirigeants vont essentiellement se pencher sur la situation au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Après avoir reçu le médiateur de la Cédéao pour le Mali, Bamako prend dès ce lundi 27 juin d'autres initiatives.