Retour des festivités pour le 62e anniversaire de l'indépendance de Madagascar

Des lampions sur le marché d'Analakely, à Antananarivo, la capitale de Madagascar. RFI/Sarah Tétaud

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le 26 Juin 1960, la Grande Île retrouve sa souveraineté après plus d’un demi-siècle de colonisation française. Alors que ces deux dernières années, la pandémie de coronavirus a empêché les festivités et la liesse populaire habituelles, cette année rassemblements, concerts, kermesses sont au programme. Une célébration du retour à l'Indépendance qui commence la veille au soir avec la tradition du harendrina où adultes et enfants sortent dans les rues en arborant des lampions en papier.