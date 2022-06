Un documentaire de Channel 4 sur les shebabs fait polémique en Somalie

Un reportage exclusif de la chaîne britannique Channel 4 a suscité la colère que ressortissants somaliens, au point que l'autorité de régulation des médias a reçu une centaine de plaintes demandant son retrait. Il s'agissait d'une plongée inédite dans le mouvement jihadiste des shebabs et d'une interview de l'un de ses chefs.

Inside Al-Shabaab est signé par le reporter britannico-somalien Jamal Osman, un journaliste d'investigation connu et reconnu dans le métier, auteur de plusieurs documentaires primés. Il montre 13 minutes dans la capitale de facto des shebabs, Jilib, leurs troupes, la vie sous leur administration. Il fait également parler leur chef militaire, Ahmad Karate, dont la tête est mise à prix six millions de dollars par les États-Unis, répondant aux questions sans complaisance du journaliste.

Mais alors que le gouvernement de Mogadiscio n'a pas réagi, 250 Somaliens à ce jour ont signé une pétition demandant le retrait du reportage par Channel 4. Ils reprochent au journaliste d'avoir présenté les jihadistes sous un jour favorable et trompeur. Interrogé par RFI, l'autorité de régulation des médias britanniques Ofcom révèle en outre que 110 plaintes ont été reçues sur ce programme.

Ce n'est pas une mobilisation de masse, certes, mais la presse britannique et somalienne s'en sont quand même émues. Quant à Channel 4, dans un communiqué, elle a soutenu son journaliste, auteur d'un travail selon elle « solide et stimulant » dans lequel les dirigeants shebabs étaient mis « face à leurs responsabilités ». Il s'agit là, selon la chaîne, d'un « journalisme d'intérêt public important et impartial ».

