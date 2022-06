Cameroun: plus de trente morts dans des violences intercommunautaires dans l'Ouest

Ces tensions sont anciennes mais elles étaient gérables. Pour moi, cette escalade de la violence est liée à la radicalisation de la jeunesse à cause de la crise anglophone. Dans la commune d'Akwaya, dans les différents villages, nous avons vu naître des groupes de jeunes clamant être des combattants séparatistes, essayant d'abuser de leurs positions pour s'attribuer un rôle de police, de juge dans les différents conflits. Cette radicalité les a amenés à penser que leurs armes leur donnaient un pouvoir absolu. Et voilà où on en arrive. Et c'est pour cela que dans mon communiqué, j'appelle les responsables politiques de notre zone et les autorités traditionnelles de nos communautés à se réunir, à parler ensemble, à regarder ce problème pour que nous trouvions une solution durable.