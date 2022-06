Nigeria: face aux attaques de bandits, l'État de Zamfara appelle les civils à s'armer

Police nigériane dans l'État de Zamfara. © REUTERS/Afolabi Sotunde/File Photo

Texte par : RFI 1 mn

Au Nigeria, le nord-ouest du pays est de plus en plus la cible d’attaques de bandes criminelles qui pillent et enlèvent les habitants. Pour contrer ce fléau, l’État de Zamfara appelle les civils à se doter d’armes pour se protéger eux-mêmes. Une stratégie qui démontre l’absence de l’État dans la région.