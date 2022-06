La Tunisie s’éloigne du tourisme de masse pour plus de petites maisons d’hôtes locales

L’offre hôtelière classique s’adressait jusque-là principalement aux Européens. Et c’est en fait en parallèle, que les hôtels ont commencé à réadapter leur offre pour les Tunisiens et à mettre en place des contingents. Aujourd'hui, le tourisme local dépasse les 20% du tourisme tunisien. Et puis les maisons d’hôtes ont commencé à s’ouvrir un petit peu partout. Que ce soit au niveau balnéaire, etc. Mais le Tunisien lui-même, dans cette démarche post-révolution, a commencé à se redécouvrir une passion pour son propre pays. On est en train de voir arriver des restaurants, des producteurs de produits du terroir, on est en train de voir arriver des jeunes dans les régions qui ouvrent des gîtes et qui organisent des excursions à la journée ou même des séjours. Il y a énormément d’événements qui se passent aussi dans les régions. Il y a cette réappropriation qui a permis aujourd’hui de vivre un foisonnement très particulier en Tunisie.