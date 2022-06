RDC: le début de l’instruction du procès de François Beya repoussé de trois jours

Une vue de la prison centrale de Makala à Kinshasa, RDC (Illustration). La Haute cour militaire a décidé de tenir à nouveau des audiences sous des tentes dans l’enceinte de la prison centrale de Makala. © AFP PHOTO / JUNIOR D. KANNAH

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le début du procès au fond de François Beya, le « monsieur sécurité » du président congolais Félix Tshisekedi, a été retardé de trois jours. L’instruction qui devait démarrer mardi 28 juin à huis clos a été repoussée en raison de l’absence de François Beya, poursuivi avec quatre autres personnes. Tous sont accusés de « complot et offense contre la personne du chef de l’État », « violation de consignes » et « incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline ».