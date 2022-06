Le directeur d'Orabank Tchad pris dans la tourmente du «SHTgate»

Puits de pétrole au Tchad. AFP/SONIA ROLLEY

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La société des hydrocarbures tchadienne est au centre d’un scandale financier impliquant plusieurs hauts fonctionnaires. L’enquête est toujours en cours et on en apprend un peu plus chaque jour.