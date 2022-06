RDC: plus de 61 ans après sa mort, les funérailles de Patrice Lumumba pour la fête de l’indépendance

Au Palais de la Nation, lors des commémorations, le discours historique tenu lors de l’indépendance par Patrice Lumumba a été rediffusé, à Kinshasa, le 29 juin 2022. © Paulina Zidi / RFI

Plus de 61 ans après sa mort, la dépouille de Patrice Lumumba sera inhumée ce jeudi 30 juin 2022, jour de l’anniversaire de l’indépendance. Point final de plus de dix jours de commémorations qui ont débuté à Bruxelles par la remise par la Belgique d’une dent attribuée à l’ancien Premier ministre congolais, et conservée toutes ces années par un policier belge.