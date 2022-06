Togo: deux milliards de FCFA d'amende pour l'opérateur Togo Cellulaire

Togo Cellulaire sera obligé de mettre fin à ces manquements dans un délai de six mois sous peine de nouvelles sanctions (image d'illustration).

L’autorité de régulation des communications électroniques et des postes a infligé une amende de plus de 2 milliards de francs CFA à Togo Cellulaire pour manquement grave à son obligation. Togo Cellulaire, propriété de la holding Agou (groupe Axian au Togo), devra débourser l’équivalent de 2% de son chiffre d’affaires de l’exercice 2021.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé

C'est à l’issue d’une procédure enclenchée il y a 18 mois, suivie d’une audience publique contradictoire, que la sanction est tombée. En novembre 2020, Togo Cellulaire, l'un des opérateurs de téléphonie du pays, avait été mis en demeure de mettre tout en œuvre pour garantir une qualité et une disponibilité de services conformément à son cahier des charges.

Mais la situation s’est fortement dégradée, indique l’autorité de régulation dans son communiqué, en dépit « des relances et alertes ». Outre la faiblesse des investissements dans les infrastructures, l’Arcep reproche à Togo Cellulaire d’interrompre volontairement et quotidiennement ses services dans de nombreuses localités reculées du pays durant des tranches horaires précises, dans le seul but de réduire ses charges d’exploitation. Le cumul de ces interruptions pouvant atteindre les 25 jours d’indisponibilités dans un mois.

Togo Cellulaire devra donc payer une lourde amande de plus de 2,3 milliards de francs CFA et sera obligé de mettre fin à ces manquements dans un délai de six mois, sous peine de nouvelles sanctions. L’opérateur n’a pas encore réagi officiellement à ces sanctions.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne