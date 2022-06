Kenya: la commission des droits humains s'inquiète du climat de la campagne électorale

Des affiches de campagnes de Raila Odinga (à gauche) et de William Ruto (à droite) dans une rue de Nairobi, le 30 juin 2022. AFP - SIMON MAINA

À un peu plus d’un mois des élections, la commission kényane des droits humains appelle à une campagne politique paisible et respectueuse du droit. Car la possibilité de violences autour du scrutin inquiète dans un pays où les tensions post-électorales sont récurrentes. La population garde notamment en mémoire les événements qui ont suivi le scrutin de 2007 quand plus de 1 000 personnes avaient été tuées.