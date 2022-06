L’Afrique du Sud fait face à des coupures d’électricité drastiques

L'Afrique du Sud fait régulièrement face à des coupures de courant régulières dues à des infrastructures vieillissantes et mal entretenues. Ici, à Soweto, le 4 avril 2022. © Siphiwe Sibeko / Reuters

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Depuis mardi 28 juin, les Sud-Africains sont privés d'électricité au moins six heures par jour. Alors que le pays endure des coupures de courant régulières dues à des infrastructures vieillissantes et mal entretenues, ce sont les pires délestages depuis près de trois ans et ce en plein hiver austral. En cause, un conflit social chez Eskom, l'opérateur national.