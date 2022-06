L’ONU renouvèle le mandat de la Minusma pour un an, le Mali se dit insatisfait

Un membre de la Minusma patrouille près de la Grande Mosquée de Tombouctou, le 9 décembre 2021. © AFP - FLORENT VERGNES

Le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé mercredi 30 juin le mandat de la Minusma pour un an. Pas de grand changement pour la force de maintien de la paix, mais l’ONU devra publier une étude d’ici janvier pour évaluer la mission et ses besoins, cela dans le contexte du gouvernement de transition et du départ des forces françaises et européennes. Si Paris a abandonné les vols de réassurance à la Minusma, le contentieux de la négociation s’est concentré sur les mentions aux droits de l’Homme.