Mali: la justice met hors de cause deux accusés de tentative de coup d’État

Une vue aérienne de Bamako, la capitale du Mali. (Image d'illustration) GettyImages

Texte par : David Baché

La justice malienne met hors de cause deux personnalités accusées de complot contre l’État, mais leurs quatre co-accusés restent inculpés, et tous les six restent en prison. Il ne s’agit pas de la tentative putsch que Bamako dit avoir déjouée en mai : plus aucun élément n’a été communiqué sur cette affaire. Ce dossier-ci remonte à septembre pour les premières arrestations, novembre pour les inculpations officielles, et il concerne notamment un ex-secrétaire général de la présidence du Mali et un ex-chef des services de renseignement.