RDC: le président Tshisekedi à la dernière cérémonie d’hommage à Patrice Lumumba

#RDC : Sur les pieds de l’échangeur à #Limete se déroule, la plus belle et la plus historique des célébrations de notre indépendance. Comme il a marqué le jeudi 30 juin 1960, il marque à nouveau ce jeudi 30 juin 2022. #Lumumba, héros national qui va désormais reposer en paix. pic.twitter.com/Ex8DtMhcQD