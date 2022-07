De nouvelles pièces et billets de banque en Sierra Leone

De nouveaux leones, la monnaie du pays, ont été mis en circulation vendredi. Ils perdent trois zéros par rapport aux anciens. Avec pour objectif de lutter notamment contre l’inflation, très importante dans le pays.

L’opération aura mis près d’un an à se faire. L’introduction de cette nouvelle monnaie avait été annoncée le 12 août dernier. Kelfala Murana Kallon, le gouverneur de la Banque centrale du pays, expliquait alors que l’État dépensait trop d’argent pour imprimer des billets trop imposants pour tenir dans un portefeuille. Les nouveaux billets sont donc plus petits, ce qui va réduire les coûts de production.

Surtout, ces nouveaux leones n’ont pas la même valeur que les anciens puisqu’ils perdent trois zéros. Un billet de 10 000 anciens leones équivaut à dix nouveaux leones, soit 476 francs CFA, environ 72 centimes d’euros. Les transactions simples nécessiteront donc beaucoup moins de billets qu’auparavant, un vrai plus pour l’économie sierra-léonaise.

L’objectif est au-delà de lutter contre l’inflation, qui était de 12% l’an passé, et de redonner confiance dans la monnaie du pays. Pour permettre à la population de se familiariser avec ces nouvelles pièces et ces nouveaux billets, les deux monnaies coexisteront jusqu’à fin septembre. Avant le basculement vers le nouveau leone le 1er octobre. Les Sierra-Léonais disposeront alors d'un mois et demi pour échanger leur ancienne monnaie contre la nouvelle.

