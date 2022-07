Les Malgaches se préparent à une hausse des prix du carburant

À Madagascar, la hausse des prix du carburant est inéluctable. Annoncée par l’exécutif depuis plusieurs semaines pour préparer la population, déjà étranglée par l’inflation, les autorités n’ont pourtant pas chiffré la hausse, ni donné de date précise - si ce n’est qu’elle est attendue pour le mois de juillet. La tension est palpable et jeudi 30 juin, des files d’automobilistes faisaient la queue à différentes stations services de la capitale.

Avec notre correspondante à Antananarivo, Laure Verneau

Interdiction d’acheter plus de 25 litres de carburant par personne, et ce jusqu’à nouvel ordre. La décision de l’Office malgache des hydrocarbures (OMH) est tombée jeudi 30 juin. Pour Jean-Baptiste Olivier, le directeur de l’OMH, c’est pour des raisons de sécurité : « Nous avons fait des constats sur le terrain, les gens stockent l’essence, et stocker autant de carburant à domicile est dangereux ».

Mais cette interdiction n’a rien à voir avec l'annonce de la hausse des prix, dément-il. Pourtant, les stations services étaient pleines à craquer hier dans plusieurs quartiers de la capitale.

Rembourser des dettes envers les sociétés pétrolières

Le président Andry Rajoelina prépare la population depuis fin avril à l’augmentation des prix du carburant. Une hausse inéluctable puisque la compagnie nationale d’eau et d’électricité, la Jirama, est endettée envers les sociétés pétrolières. Cette hausse devrait permettre de rembourser une partie des arriérés de l’État. Aucun accord entre le gouvernement et les pétroliers n’a été trouvé pour le moment.

