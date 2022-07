Libye: des manifestants investissent le siège du parlement à Tobrouk

Nous sommes sortie en 2011 pour combattre l'injustice, la pauvreté et la faim et pour bâtir une Libye unifiée. Nous avons été ensuite confronté à des ombres qui sévissaient dans l'obscurité, au terrorisme, et n'avons jamais trouvé la sécurité. Le parlement, le haut conseil d'état ainsi que les gouvernements fictifs ne se soucient pas de l'état lamentable du peuple. Depuis six ans, ils font des aller retour, en Libye et à l'étranger, pour mener des dialogues qui n'ont abouti à rien et qui n'ont pas été utile pour le peuple. Ils ne se soucient, en réalité, que de leurs sièges au pouvoir. (...) Nous réclamons donc, la suspension du parlement et du haut conseil d'état, et tous les gouvernements qui n'ont rien donné à part les divisons et les dissensions. Nous appelons ensuite à organiser dans l'immédiat des élections parlementaires et présidentielles.