Affaire Gdim Izik: «Nous sommes toujours dans le cadre d’une détention arbitraire»

Dix-huit indépendantistes sahraouis, incarcérés au Maroc, depuis 2010, ont déposé une plainte auprès du groupe de l'ONU, contre le Maroc, pour détention arbitraire. Ces personnes sont accusées d'assassinat de membres des forces de l'ordre dans l'affaire dite « de Gdim Izik », du nom du camp où avaient été tués, à l'époque, onze policiers et gendarmes marocains près du territoire de Laâyoune, administré par le Maroc, depuis la fin de la colonisation espagnole.

Publicité Lire la suite

Selon le groupe de soutien de ces détenus, « les Sahraouis qui militent en faveur de l'autodétermination sont soumis à des pratiques discriminatoires et ont été condamnés à de longues peines d'emprisonnement sur la base d'aveux extorqués sous la torture ».

Jointe par RFI, Oulfa Ouled, avocate au barreau de Paris en charge de la défense de détenus de Gdim Izik, confirme le dépôt de cette plainte pour détention arbitraire: « C’est la seconde fois que la saisie du groupe sur la détention arbitraire intervient dans ce dossier. La raison en est toute simple puisque ce même groupe avait rendu une opinion en 2013 en indiquant que la détention des détenus du groupe de Gdeim Izik était totalement arbitraire. Ce qui s’est passé depuis, c’est que vous avez effectivement l’arrêt de la Cour d’appel de Rabat qui est intervenu en juillet 2017 et, côté défense, on a toujours estimé que cet arrêt ne venait pas répondre aux critiques du groupe sur la détention arbitraire puisqu’il n’y a jamais eu d’enquête formelle ouverte quant aux faits de torture, pourtant dénoncés constamment par les prisonniers. Ce qu’on attend évidemment du groupe sur la détention arbitraire, c’est qu’il vienne nous confirmer son opinion de 2013 et nous indiquer que, malgré la présence de l’arrêt de la Cour d’appel de Rabat, nous sommes toujours dans le cadre d’une détention arbitraire ».

À lire aussi: Affaire de Gdim Izik: la Cour de cassation marocaine confirme les peines de 19 militants sahraouis

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne